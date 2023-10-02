Adana'da damat paraların toplanmasına öfkelendi! Çocuğu fırlatıp yere attığı anlar Düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı. O anlar kameralara yansırken tepki çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Düğün organizasyonlarında ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Bu kez olayın adresi Adana. Seyhan ilçesinde dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda yaşananlar şaşkına çevirdi. Geline para attılar Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Damat yere fırlattı Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı. O anlar kamerada Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)