Adana'da damda güvercin uçururken sırtından vuruldu

Evinin damında güvercin uçuran 40 yaşındaki kişi, kimliği belirsiz şüpheli kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'ndeki evinin damında güvercin besleyen ve uçuran Hüseyin Korkmaz (40), kuşlara yem verdiği sırada cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Tabancayla 5 el ateş eden şüpheli, Korkmaz’ı sırtından vurarak olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polisin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.