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    Adana'da damda güvercin uçururken sırtından vuruldu

    Evinin damında güvercin uçuran 40 yaşındaki kişi, kimliği belirsiz şüpheli kişi tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 07:32
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 07:50
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    Adana'da damda güvercin uçururken sırtından vuruldu

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'ndeki evinin damında güvercin besleyen ve uçuran Hüseyin Korkmaz (40), kuşlara yem verdiği sırada cadde üzerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Tabancayla 5 el ateş eden şüpheli, Korkmaz’ı sırtından vurarak olay yerinden uzaklaştı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Adana da damda güvercin uçururken sırtından vuruldu #1

    POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

    Polisin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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