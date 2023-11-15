DHA

Adana'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde husumetli 2 grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Süleyman Bayram ile İmam Gür, birbirlerine tabanca ile ateş açtı.

Bu sırada evin damında oynayıp, sesleri duyunca sokağa bakmaya çalışan Fatma el-Ahmet Risvadi'nin boynuna kurşun isabet etti.

Olay yerinden kaçtılar

Fatma kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, 4 Kasım'da hayatını kaybetti.

3 şüpheli yakalandı

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri; Süleyman Bayram, İmam Gür ile olay yerindeki boş kovanları topladığı tespit edilen arkadaşı Haşim B.'yi yakalandı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları tabancalar ele geçirildi.

Tabancalar, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde incelemeye alındı.

Birbirlerini suçladılar

Emniyete götürülen şüphelilerden Bayram ile Gür, sorgularında birbirlerini suçlayarak, Fatma'yı öldüren kurşunun kendi tabancalarından çıkmadığını öne sürdü.

İki kişi tutuklandı

İşlemleri sonrası Bayram ile Gür tutuklanırken, Haşim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)