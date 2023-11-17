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Adana'da kaydedildiği iddia edilen o görüntüler mide bulandırdı.

Görüntülerde bir adamın yarı çıplak şekilde dana ayağı temizlediği görülüyor.

Yerlerin çamur, duvarların pislik içinde olduğu videoda dana ayakları teneke bir kutunun içinde kaynatılıyor.

Hijyeni hiçe saydı

Adam, dana ayaklarını teneke kutunun içinde kürekle alarak hijyen koşullarından uzak bir tezgahın üzerinde temizliyor.

Tepki yağdı

İnsan sağlığını hiçe sayan bu görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Vatandaşlar restoran hakkında inceleme başlatılmasını istiyor.