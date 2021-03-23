Yolcu taşıma yetkisi bulunmayan kamyonet kasasındaki tarım işçileri, görenleri hayrete düşürdü.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması kapsamında yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında ise akılalmaz anlar yaşandı.

İŞÇİLERİ KAMYON KASASINA DOLDURDU

Durdurulan ve yolcu taşıma yetkisi olmayan 33 CED 99 plakalı bir kamyonetle yolcu taşımacılığı yapıldığı tespit edildi. Aracın kasasından toplam 27 tarım işcisi çıktı. Pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan tarım işçileri, başka araçlarla gidecekleri yere götürüldü.

Adana'da denetime takılan kamyon kasasından 27 kişi çıktı VİDEO

SÜRÜCÜYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapıldı.