Adana'da depremde 96 kişinin ölümüne neden olan müteahhide 15 yıl hapis talebi 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Hasan Alpargün’ün 15 yıl hapsi istendi. Acılı aileler bir araya gelerek cezayı yetersiz buldu.

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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin soruşturma sürüyor.

11 kentte etkili olan ve binlerce binanın yıkıldığı asrın felaketinde 50 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik.

Yaşanan büyük acı tazeliğini korurken, sorumlular tek tek yargılanıyor.

Bu süreçte yapılan incelemeler ihmalkarlıkları gözler önüne serdi.

Çok sayıda müteahhidin sorumlu olması, ailelerin acısını ve öfkesini artırdı.

96 kişiye mezar oldu

Yargılanan müteahhitlerden biri de Adana'dan...

Merkez Çukurova ilçesindeki 14 katlı 28 dairenin bulunduğu Alpargün Apartmanı yıkıldı.

Arama-kurtarma çalışmalarının günlerce sürdüğü binanın enkazında 96 kişi can verdi.

Yetkililer, kısa bir süre içinde kentte yıkılan binaların müteahhitleri ve inşaat mühendisleri hakkında soruşturma başlattı.

"Mukadderat..."

Bu soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınıp Adana’ya getirildi.

Adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin 'Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz?' sorusuna, "Mukadderat" diye cevap verdi.

Alpargün, sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"Keşke yapmasaydım"

İfadesinde, bina inşasında doğada hazır olan çakıl ve kumları kullandığını, inşaatta çalışan işçilere çimento ve demir miktarının projeye uygun olarak kullanılmasını söylediğini ancak denetim yapmadığını itiraf eden Alpargün, şunları dedi:

Ben diğer kısımları denetlemeye gidiyordum, söylediğim şekilde yaptılar mı bilmiyorum? H. ve N. isimli belediye görevlileri harç yapılırken, harçtaki çakıl, çimento, kum ve demir miktarını denetlemeye gelmediler ve sadece oturdukları yerden denetleme yapmış gibi evrakları imzaladılar. Binayı yaptığım yerin dere yatağı olduğu belliydi ancak su yoktu, imar izni de vardı. Ben başta arsa sahibine burada bina yapmanın zor olduğunu, istinat duvarı yapılması gerektiğini, burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı.

Tutuklandı

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Alpargün, tutuklandı.

7 aydır cezaevinde olan Hasan Alpargün’ün hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Savcının hakkında ‘Bir veya birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istediği Alpargün, 9 Ekim’de hakim karşısına çıkacak.

Depremzedeler bir araya geldi

Duruşma öncesi Alpargün Apartmanı'nda oturan yakınlarını kaybedenler, binanın enkazında bir araya geldi.

Davada mağdurların avukatlığını üstlenen ve aynı zamanda apartmanın enkazında ağabeyi Ekrem Ekinci (43), yengesi Gül (38), ikiz yeğenleri Başak ve Irmak Ekinci'yi (12) kaybeden Beşir Ekinci, ilk duruşmanın bu acıyı aylardır yaşayan mağdurlar için çok önemli olduğunu söyledi.

"Günyüzü görmesin..."

Hasan Alpargün’ün taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan hakim karşısına çıkacağını fakat bunu kabul etmediklerini belirten avukat Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

Bizim beklentimiz sanığın bu suçtan değil, ‘Kasten öldürmenin ihmali davranışı ile işlenmesi’ suçundan yargılanmasıdır. Alpargün'ün dosyada tek sanık olması, bu apartmanın yıkılmasındaki ‘Tek sorumlu kişi varmış’ imajını ortaya çıkarıyor. Görevini yapmayan belediye görevlilerinin, yapı ruhsatı verenlerin, teknik yapım sorumlularının da yargılanması gerekir. Hasan Alpargün, inşaat mühendisi olmasına rağmen bütün sorumluluğu tek başına almış, yaptığı yapının çürük olduğunu bilmesine karşın daha fazla kâr marjı elde etmek amacıyla bu yapıya devam etmiştir. Tapuyu insanlara adeta mezarlık olarak satmıştır. Hayatını kaybeden kişilerin aileleri olarak amacımız, Hasan Alpargün’ün günyüzü görmemesidir. Hayatta olduğumuz sürece bunun peşini bırakmayacağız.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Enkazda babası ve erkek kardeşini kaybeden Gizem Çetin ise 6 Şubat’tan beri yaşadıkları acının hiç azalmadığını belirterek, şöyle konuştu:

Hiçbir zaman da geçmeyecek. Olayın ilk yaşandığı gün geldiğimizde burada bir kum yığını ile karşılaştık. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğiz ve bu işin peşini bırakmayacağız. ‘Mukadderat’ deyip işin içerisinden çıkmaya çalışan bir müteahhit var. Duygularımı tarif edemiyorum.

Enkazda kızı, damadı ve iki torununu kaybettiğini söyleyen Selver Küçükcan ise gözyaşlarıyla Alpargün’ün müebbet hapis cezası almasını istediğini söyledi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)