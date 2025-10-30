Adana'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidine 62 kez müebbet hapis

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana’da 6 Şubat 2023’teki depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Hasan Alpargün, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada, önceki kararda olduğu gibi 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SAVCI 22 YIL 6 AY HAPİS İSTEDİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Alpargün, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlar ve bazı müştekiler ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

"KANSERİM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Alpargün savunmasında, apartmanı kanunlara uygun inşa ettiğini iddia ederek şunları söyledi:

İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanılmadı.



1975 Deprem Yönetmeliği’ne uygun inşaat yapıldı.



Binanın iskanı alındı.



Ciddi sağlık sorunları ve kanser hastalığı nedeniyle tahliye ve beraat talep ediyorum.

MÜŞTEKİLERDEN VE AVUKATLARDAN TALEPLER

Duruşmaya katılan müştekiler, Alpargün’ün "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatları, Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı 46 sayfalık ikinci bilirkişi raporunu delil olarak göstererek, savcılığın mütalaasını bu yönde değiştirmesini istedi.

62 KEZ MÜEBBET VE 865 YIL HAPİS CEZASI DEĞİŞMEDİ

Beyanların ardından mahkeme heyeti, Alpargün’ü yeniden "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAY VE ÖNCEKİ YARGILAMA SÜRECİ

Hasan Alpargün’ün 6 Şubat 2023’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gittiği ve Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildiği, ardından 13 Şubat 2023’te Adana’ya getirilerek tutuklandığı tespit edilmişti.

Alpargün’ün, Türkiye’den KKTC’ye 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin lira transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa’da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

27 Eylül 2024’te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kararı hukuka aykırı bularak dosyayı yeniden incelenmek üzere 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.