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    Adana’da, dere yatağında eşek başları ve kemikleri bulundu

    Çuvallara doldurulan eşek başları ve kemikleri dere yatağına bırakıldı. Ortaya çıkan manzara, kameralara da yansıdı.
    • 19.12.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:06
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    Adana’da, dere yatağında eşek başları ve kemikleri bulundu

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde bulunan dere yatağına  kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, çuvallara doldurulmuş çok sayıda eşek başı ve kemikleri atıldı.

    Bağırsakların da bulunduğu alanda etkili olan kötü koku, çevre sakinlerinin tepkisini çekti.

    Mahalle sakinleri, dere yatağında oluşan görüntüleri cep telefonu kameraları ile kayda alındı.

    Daha önce de eşek kemikleri atıldı iddiası

    DHA’nın haberine göre; olayı zabıta ekiplerine bildirenler, daha önce de dere içine at ve eşek kemikleri atıldığını söyledi.

    Zabıta ekiplerinin kanalda incelemesi tamamlandıktan sonra temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

    Adana’da, dere yatağında eşek başları ve kemikleri bulundu VİDEO

    Adana’da, dere yatağında eşek başları ve kemikleri bulundu #1

    Adana’da, dere yatağında eşek başları ve kemikleri bulundu #2


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