Adana'da devrilen motosiklet 90 metre sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti

Seyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen ve yaklaşık 90 metre sürüklenen motosiklette bulunan Ömer Faruk Nas ölürken Mahmut Sevin ise ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 08:49
Adana'nın Seyhan ilçesinde feci kaza...

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

90 METRE SÜRÜKLENDİ

Motosiklette bulunan Mahmut Sevin yola, Ömer Faruk Nas ise refüje savruldu.

Motosiklet, Sevin ve Nas'ın savruldukları noktadan sürüklenerek yaklaşık 90 metre uzaklıkta durdu.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Nas'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Sevin, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Nas'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

