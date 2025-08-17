Adana'da devrilen motosiklet 90 metre sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde feci kaza...
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
90 METRE SÜRÜKLENDİ
Motosiklette bulunan Mahmut Sevin yola, Ömer Faruk Nas ise refüje savruldu.
Motosiklet, Sevin ve Nas'ın savruldukları noktadan sürüklenerek yaklaşık 90 metre uzaklıkta durdu.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Nas'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan Sevin, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Nas'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.