Başlık parasıyla evlendirildiği eşinden gördüğü şiddetle doğuştan gelen zeka geriliği ilerleyen kadın, 5'inci çocuğunu doğurmasının ardından ailesi tarafından kabul edilmeyerek sokağa terkedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde belediye ekipleri, Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde üzerinde ameliyathane kıyafeti olan bir kadının yattığını fark etti.

Bunun üzerine ekipler olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Belediye görevlileri, bir taraftan da kadın ile konuşmaya çalıştı.

KALACAK YERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Kadın, yeni doğum yaptığını, bebeğine el koyduklarını kendisinin de hastaneden çıktığını, kalacak yeri olmadığı için bir haftadır burada yattığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını kontrol edip herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirleyince polis, genç kadını alıp götürdü.

Adana'da doğum yapan kadın, ameliyathane kıyafetiyle sokakta bulundu VİDEO







15 YAŞINDA BAŞLIK PARASIYLA EVLENDİRİLDİ

İsminin Kader K. olduğu öğrenilen 25 yaşındaki genç kadının ifadesinde, 15 yaşında ailesinin kendisini başlık parası karşılığı evlendirdiğini, bu evlilikten 3’ü kız 4 çocuğu dünyaya geldiğini, ancak eşinin kendisini sürekli dövdüğü için doğuştan olan zeka geriliğinin arttığını söyledi.





10 AY ÖNCE KAYBOLDU

Zeka geriliğinin artması nedeniyle 1 yıl önce kocasının kendisini bıraktığını söyleyen kadın, annesinin evine döndüğünü, yaklaşık 10 ay önce de kaybolduğunu anlattı.

KAYBOLDUĞU SIRADA HAMİLE KALDI

Kaybolduğu sırada hamile kalınca ailesinin kendisini istemediğini, hamile olduğu dönemlerde çoğu zaman sokaklarda kaldığı öğrenilen kadının Adana Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdiği kız çocuğuna bakamayacağı için bebeğin devlet korumasına alındığı, hastaneden taburcu olduktan sonra ailesine gitmeyip sokaklarda kalmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.





GENÇ KADIN, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Genç kadın, polis tarafından ailesine teslim edilirken, bebeğin Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak sevgi evlerine yerleştirildiği öğrenildi.