Adana'da dublörle 10 milyonluk vurgun: Kod adları 'Profesör', 'Firavun' ve 'Azad' çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir eve düzenledikleri operasyonda sahte kimlikler ile kimlik basma ve hologram makineleri ele geçirdi.

Operasyon sonrası derinleştirilen soruşturmada, organize bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı.

"PROFESÖR"ÜN DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKARILDI

Yapılan araştırmada çetenin elebaşları olduğu belirlenen 'Profesör' kod adlı 31 yaşındaki Ö.F.Ö. ile 'Azad' kod adlı 36 yaşındaki A.B.'nin, kredi notu yüksek olan ve aralarında doktorların da bulunduğu kişilerin kimlik bilgilerini internet üzerinden bir panel aracılığıyla temin ettiği belirlendi.

10 MİLYONLUK VURGUN YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Diğer elebaşı 'Firavun' kod adlı 41 yaşındaki Z.A.A.'nın ise bu bilgilerle, dublör olarak kullanılan kişilerin fotoğraflarını eşleştirerek sahte kimlik bastığı tespit edildi.

Hazırlanan sahte kimliklerle dublörlerin özel bankalara giderek kredi ve kredi kartı çıkarttığı, bu yöntemle 58 kişinin mağdur edildiği ve yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yapıldığı belirlendi.

KOD ADI KULLANAN 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda; 'Profesör', 'Firavun' ve 'Azad' kod adlı elebaşlarının da aralarında bulunduğu 5'i kadın, 15 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Adreslerde yapılan aramalarda 28 sahte kimlik, 4 adet sahte kimlik kartına hologram basmada kullanılan baskı cihazı, 145 adet kimlik basmada kullanılacak hazır boş kart, 4 POS cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, suçtan elde edilen 133 bin TL, 20 gram esrar, 61 adet cep telefonu, 2 adet laptop, tablet ve çok sayıda sim kart ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından elebaşlarının aralarında olduğu 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan suç örgütünün elebaşları ile kadın dublörlerinde aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı.

3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.