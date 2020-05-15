Psikolojik sorunları olan şahıs, sokak ortasında bıçakla canını kıymak isterken, polisin uzun uğraşları sonucunda vazgeçirildi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde, psikolojik sorunları oldan Musa S., yarı çıplak halde sokağa çıkıp, elindeki ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı.

Çevreye bağıran ve küfür eden Musa S.'yi gören vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

1 SAATİN SONUNDA İKNA OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Musa S. ile konuşmaya başlarken, vücuduna bıçağı dayayan Musa S., polislerin kendisine yaklaşmasına izin vermedi.

Uzlaştırmacı polis Musa S.’nin dertlerini dinleyerek intihar etmemesi gerektiğini, canını değerli olduğunu söyledi. Bunun üzerine ikna olan Musa S., elindeki bıçağı polise verip, teslim oldu.

Musa S. daha sonra ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Adana'da, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı ViDEO