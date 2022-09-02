Adana'da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Çukurova'da elektrik direğine çıkan 34 yaşındaki Aykut Oruç, akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 34 yaşındaki Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elektrik direğine çıktı.

Bir süre sonra akıma kapılan Oruç, elektrik direğinde asılı kaldı.

DHA'nın haberine göre Oruç'u görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akım kesilip direkten indirildi

Ekipler, akımın kesilmesinin ardından Oruç'u direkten indirdi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Oruç'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.