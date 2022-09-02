Petrol
94.11
1.89%
Euro
18.2613
0.86%
Dolar
18.2175
0.12%
Altın
1.005
1.24%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
373.139
2.44%
BTXN Coin
4.56
-3.59%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Adana'da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

    Çukurova'da elektrik direğine çıkan 34 yaşındaki Aykut Oruç, akıma kapılıp hayatını kaybetti.
    • 02.09.2022 - 18:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

    Adana'nın Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 34 yaşındaki Aykut Oruç, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elektrik direğine çıktı.

    Bir süre sonra akıma kapılan Oruç, elektrik direğinde asılı kaldı.

    DHA'nın haberine göre Oruç'u görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Akım kesilip direkten indirildi

    Ekipler, akımın kesilmesinin ardından Oruç'u direkten indirdi.

    Sağlık görevlilerinin kontrolünde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Oruç'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

    Adana da elektrik direğinde akıma kapılıp öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    1 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
    Gündem

    1 Eylül 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da
    Transfer dosyası

    Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'da

    Görüş Bildir