4 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan ablasının kendisine şiddet uyguladığını söyleyen engelli genç kız, polisi aradı. Bağımlı kadın damda olay çıkarırken, annesi de basına saldırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağılı Sakarya Mahallesi'nde yaşayan Gülçin A., eşinden boşandıktan sonra 26 yaşındaki engelli kızı G. ve 28 yaşındaki diğer kızı N.M. ile birlikte yaşamaya başladı.

Ancak N.M., 4 yıl önce uyuşturucu bağımlısı olduğu için ailenin huzuru kalmadı.

Genç kız bu yıl içerisinde birçok kez uyuşturucu bulamayınca krize girip ailesine saldırdı.

ENGELLİ KARDEŞİ, POLİSİ ARADI

Defalarca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelerek bağımlı kadını alıp tedavi olması için AMATEM’e götürdü ancak her defasında genç kadın AMATEM’den çıkarak eve geri geldi.

Dün de engelli kız kardeş G.M., bağımlı ablasının yine kendilerine zarar verdiğini ileri sürerek polisi aradı.

Adana'da engelli kız, bağımlı ablasının şiddetini polise ihbar etti VİDEO











DAMA ÇIKTI

Olay yerine polis geldi ancak bağımlı genç kadın, dama çıkarak bu kez de kendine zarar vermeye başladı. Bunun üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri de çağrıldı.





POLİS İKNA ETTİ

Aile, genç kadın tedaviyi kabul etmediği için mahkeme kararıyla tedavi ettirme kararı aldı. Polis bağımlı kadını ikna edip damdan indirdi.

Ancak bağımlı kadın ile engelli kardeşi tartışmaya başladı. Bu sırada bağımlı kadın sinir krizi geçirip ağladı.





ANNE, KAMERAYA SALDIRDI

Bu sırada anne Gülçin A., kızlarını bırakıp olayı görüntüleyen basın mensuplarının yanına gelerek çekim yapan kameramana saldırdı.

Kameraya vurup, kameramanı da darbeden kadın, polisler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.





İKNA EDİLİP HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Anne Gülçin A. daha sonra da yerden taş alıp, basın mensuplarına atmak isterken polis tarafından engellendi.

Anne, polis tarafından uzaklaştırılırken, bağımlı genç kadın da bir süre sonra ikna edilerek hastaneye götürüldü.



