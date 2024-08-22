Adana'da eniştesini sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde 35 yaşındaki Cafer Gültekin eşi S.G. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşanma kararı aldı.
Çift arasında tartışma çıkınca, tartışmayı öğrenen S.G.’nin kardeşi Volkan Ö. kayınbiraderi Cafer’i parka konuşmaya çağırdı.
KAVGA ÇIKTI
Konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Volkan Ö., tabancayla Gültekin’in başına ateş açarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin’i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Gültekin hayatını kaybetti.
YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Volkan Ö.’nün izini sürdü.
Yapılan operasyon neticesinde şüpheli, saklandığı bir evde kıskıvrak yakalandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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