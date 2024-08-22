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Adana'da eniştesini sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı

Adana'da eniştesini sokak ortasında öldüren şüpheli yakalandı Çukurova ilçesinde sokak ortasında başından vurulan kişinin kayınbiraderi tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. Eniştesini öldüren şüpheli ise cinayet polisleri tarafından yakalandı.