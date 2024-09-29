Adana'da eşi 4'üncü kez sınavdan kalınca direksiyon hocasına saldırdı
DHA

Adana'da yaşanan olayının sebebi, duyanları hayrete düşürdü.

Yüreğir ilçesinde yaşayan ev hanımı Esma V., ehliyet almak için bir direksiyon kursuna yazıldı.

3 kez sınavda başarısız olan Esma V., yeni direksiyon sınavına kocasıyla birlikte gitti.

4'ÜNCÜ KEZ SINAVI GEÇEMEDİ

Esma V., 4’üncü kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi.

Sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.’nin eşi Murat V., duruma öfkelendi.

DİREKSİYON HOCASINI DARBETTİ

Murat V., tartıştığı görevli öğretmen Baddal A.’ya yumruk attı.

Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü.

BURNU KIRILAN HOCA SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.’den şikayetçi oldu.

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINDA

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Murat V.’yi gözaltına aldı.

Akıncılar Polis Merkezi’ne götürülen Murat V.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Editör