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    Adana'da eşi tarafından öldürülen Şermin'in kızlarına anneanneleri bakıyor

    Yüreğir ilçesinde başı taşla ezilerek öldürülen talihsiz Şermin'in 2 kızına anneanneleri sahip çıktı.
    • 03.09.2022 - 11:51
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    Adana'da eşi tarafından öldürülen Şermin'in kızlarına anneanneleri bakıyor

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti yaşanmıştı.

    Korkunç olayda, Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki tek katlı müstakil evde oturan 2 çocuk annesi Şermin Sarı, sürekli tartıştıkları gerekçesiyle Erhan Poyraz’dan 2 yıl önce boşandı.

    Barışsalar da tartışma devam etti

    Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift arasında tartışmalar sürdü.

    1 Eylül gecesi arkadaşlarıyla dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile Poyraz arasında bu nedenle önce tartışma, ardından kavga çıktı. Şermin Sarı, kendisini döven Poyraz’ın elinden kurtulup, kaçtı.

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #1

    Eşini, başına taşla vurarak öldürdü

    Erhan Poyraz, bahçede yakaladığı Şermin Sarı’nın başına taşla defalarca vurarak öldürüp kaçtı. Sarı'nın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    "Karışamazsın deyince öfkelendim"

    Bir süre sonra polise teslim olan, emniyetteki ifadesinde eşinin sürekli dışarı çıktığını öne sürüp, "Olay günü ‘Neden dışarı çıkıyorsun?’ diye sordum. Bana, ‘Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım’ deyince öfkelendim” diyen Erhan Poyraz, tutuklandı.

    Uzaklaştırma kararı ortaya çıktı

    Şermin Sarı’nın, geçen ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği belirlendi.

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #2

    "Hak ettiği cezayı alsın"

    Şermin Sarı'nın babası Cumali Sarı (61), kızının damadıyla zaman zaman tartışmalar yaşadıklarını ancak çocukları olduğu için barıştıklarını söyledi. Sarı, "Daha önce bir münakaşa ettiler. Nikahlıydı, ortalık yatışır diye şey yapmadık. Uzaklaştırma kararı vardı, çocukları bazen veriyorduk 2 gün onlarla kalıyordu. Hak ettiği cezayı alsın” dedi.

    Anneanne çocukları yanına aldı

    Cinayetten sonra Şermin Sarı'nın kızları Ada (8) ve Gülistan Ece Poyraz'ın (10) bakımını üstlenen annesi Durdu Sarı ise yüreğinin yandığını belirterek, “Çocuklarıyla ilgilenmiyordu. Sürekli kavga ediyorlardı. Her zaman tehdit ediyordu. 'Çocuklarının babasıdır' kızım diyordum. Çocuklarının hatırına hep alttan alıyordu. 'Anne sen çok iyi niyetlisin' diyordu. Onun serbest bırakılmasını istemiyorum, kesinlikle” diye konuştu.

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #3

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #4

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #5

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #6

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #7

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #8

    Adana da eşi tarafından öldürülen Şermin in kızlarına anneanneleri bakıyor #9


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