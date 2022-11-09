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    Adana'da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı

    Seyhan'da yol kenarına atılan bebeğin cesedi sonrasında başlatılan çalışmalarda tutuklanan anne, "Bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım" dedi.
    • 09.11.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 11:30
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    Adana'da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Ray Sokak'ta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış bir poşet buldu.

    Çevredekiler, şüpheli poşet sonrasında durumu ekiplere bildirdi.

    İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken içinde yeni doğmuş bebek cesedi tespit edildi.

    Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Ceset için inceleme başlatıldı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı.

    Şüpheli bebeğin annesi

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin 38 yaşındaki annesi H.M. olduğunu belirledi.

    Adana da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı #1

    Bebek arabasında ceset taşıdı

    H.M.’nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi.

    Annenin evine baskın yapıldı

    Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.’yi gözaltına aldı.

    Adana da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı #2

    "Bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım"

    Emniyete götürülen H.M.'nin, ifadesinde, "Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp, poşete koydum, sonra da götürüp bıraktım." dediği öğrenildi.

    Şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı #3

    Adana da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı #4

    Adana da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı #5


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