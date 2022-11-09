Adana'da eşinden gizlediği bebeği çöpe atan anne tutuklandı

Seyhan'da yol kenarına atılan bebeğin cesedi sonrasında başlatılan çalışmalarda tutuklanan anne, "Bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Ray Sokak'ta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış bir poşet buldu.

Çevredekiler, şüpheli poşet sonrasında durumu ekiplere bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edilirken içinde yeni doğmuş bebek cesedi tespit edildi.

Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ceset için inceleme başlatıldı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı.

Şüpheli bebeğin annesi

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin 38 yaşındaki annesi H.M. olduğunu belirledi.

Bebek arabasında ceset taşıdı

H.M.’nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi.

Annenin evine baskın yapıldı

Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.’yi gözaltına aldı.

"Bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım"

Emniyete götürülen H.M.'nin, ifadesinde, "Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp, poşete koydum, sonra da götürüp bıraktım." dediği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.