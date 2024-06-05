Adana'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Seyhan ilçesinde 'Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazılı pasta kesip, doğum gününü kutladığı eşi Seda Ergül'ü 1 gün sonra öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Öz Mehtap Apartmanı'nda oturan emekli astsubay Yaşar Ergül, eşi Seda Ergül'e hafif ticari aracıyla şehir dışına çıkacağını söyledi.

İddiaya göre; Seda Ergül ile Yaşar Ergül arasında, 'araç' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Yaşar Ergül, 3 çocuğunun gözü önünde 10 yıllık eşine tabancayla ateş açtı.

Tutuklandı

Seda Ergül hayatını kaybetti, Yaşar Ergül gözaltına alınıp, tutuklandı.

Diğer yandan Seda Ergül'ün cinayetten bir önce doğum günü olduğu, Yaşar Ergül'ün de eşine 'Bazen seni daha ne kadar çok sevebilirim diye düşünüyorum' yazılı pasta keserek sürpriz kutlama yaptığı ortaya çıktı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Yaşar Ergül hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırladı.

Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, Yaşar Ergül'ün savunmasına da yer verildi.

"Silahımı eşime öldürmek kastıyla doğrultmadım"

Ergül, eşinin çocukları bahane ederek 2 aydır kendisiyle yatmadığını iddia ederek, "Olay günü, eşim birlikte terziye gitmemizi söyledi. İşten ne zaman çıkacağımı bilmediğim için dolmuşa binerek terziye gitmesini söyledim. Tartışma çıktı, tabancamı çıkartıp, korkutmak amacıyla eşime doğrulttum. Eşimin silahı çekiştirmesi sonucu silah ateş aldı ve eşime isabet eti. Silahımı, eşimi öldürmek kastıyla doğrultmadım." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)