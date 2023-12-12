Adana'da eşini ve 8 çocuğunu terk edip kayıplara karıştı: 200 bin lira borç bıraktı Adana’da evini ve arsasını satan bir adam, eşini ve 1’i engelli 8 çocuğunu 2 sene önce terk ederek kayıplara karıştı. 2 yıldır ilk kez geçen ay ailesine ulaşan adam, eşinden boşanmak istediğini söyledi.

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İHA

Adana'da tarım işçisi Ayşe (44) ve Yahya (49) Kaya çifti, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi’nde 1’i görme engelli 8 çocuklarıyla birlikte yaşarken 2 sene önce Yahya Kaya, ev ve arsalarını sattı.

Daha sonra Yahya Kaya, eşini ve çocuklarını yine aynı mahallede bulunan eşine ait arsanın içerisinde bulunan, elektriği dahi olmayan depoya bırakıp ortadan kayboldu.

200 bin lira borç bırakıp kaçtı

İddiaya göre, Yahya Kaya ortadan kaybolurken eşine de 200 bin lira borç bıraktı ve genç kadın çalışarak borcun yarısını ödedi.

Çevredekilerin yardımıyla geçimini sürdüren kadın bir şoku da geçen ay yaşadı.

Boşanmak istiyor

Yahya Kaya, 2 yılın ardından ilk kez, evli olan kızı Zehra’yı arayarak, ‘Annenden boşanmak istiyorum, çok acil işlemleri başlatsın’ deyip telefonu kapattı ve tekrardan Yahya Kaya’ya ulaşılamadı.

Ayşe Kaya, şimdi bir an önce eşinden boşanmak ve kendisine bıraktığı borcun ödenmesini istiyor.

Çiftin çocukları da oturdukları yerde adres beyanı bildiremedikleri için okula gidemiyor. Anne, çocuklarını da okula gönderebilmek için adres beyanı bildirebileceği bir evde oturmak istiyor.

"Ben ve kardeşlerim okula gitmek istiyoruz"

Çiftin çocuklarından 14 yaşındaki Cevriye Kaya, "Babam bizleri bırakıp gitti ve 2 senedir biz burada kalıyoruz. Arsamız vardı sattı, evimizi sattı. Ben ve kardeşlerim okula gitmek istiyoruz. Babamız ne yaptı hiç bilmiyoruz. 200 bin lira borç bıraktı babamız bize ama annem yarısını çalışarak ödedi." ifadelerini kullandı.

"Bana çok hainlik yaptı"

Eşi giderken kendisine hiçbir şey söylemediğini anlatan Ayşe Kaya, "Bana çok hainlik yaptı. 200 bin lira borç bıraktı kaçıp gitti. Bu depo benim. Mahkemeye verip boşanmak istiyorum ama avukata verebilecek para dahi yok. Boşanmak istiyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)