Adana'da eski eş kabusu yaşattı! Kıskançlık krizine girdi, dükkan bastı Oktay D. isimli şahıs, eski eşi Nurseli K'nin boşandıktan sonra başkasıyla ilişkisi olduğundan şüphelenerek iş yerine pompalı tüfekle gitti.

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İHA

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadın, boşandığı eski eşi tarafından dehşeti yaşadı.

100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Oktay D. ile Nurseli K., anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdi.

İkilinin boşanmasının ardından Oktay K., eski eşinin ilişkisi olduğundan şüphelenmeye başladı.

Oktay D., ayrıldığı eşinin ilişkisi olduğu gerekçesiyle kıskançlık krizine girdi.

İş yerini pompalı tüfekle bastı

Kıskançlık krizine girdiği Nurseli K'nin iş yerine giden öfkeli eski eş, eline aldığı pompalıyla dükkana geldi.

Oktay D. burada eski eşe defalarca ateş açarak, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından vurulan kadının özel bir hastanede tedavisi devam ediyor.

Çukurova polisinden kaçamadı

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, söz konusu şüpheli Oktay D.’nin peşine düştü. Ekipler şüphelinin Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi’nde bir akrabasının evinde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, adrese operasyon düzenleyerek söz konusu şüpheliyi yakaladı.

Oktay D. ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)