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    Adana'da eski eşini öldüren katilin ifadesi: Akşamları dışarı çıkıyordu

    Adana’da birlikte yaşadığı eski karısını taşla kafasına vurarak öldüren Erhan Poyraz, cinayeti neden işlediğini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 10:08
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    Adana'da eski eşini öldüren katilin ifadesi: Akşamları dışarı çıkıyordu

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Şermin Sarı, sürekli tartıştıkları gerekçesiyle eşi 35 yaşındaki Erhan Poyraz ile 2 yıl önce boşandı.

    Bir süre sonra yeniden bir araya gelen çift, birlikte yaşamaya başladı. Ancak çift arasında kıskançlık yüzünden tartışmalar devam etti.

    Poyraz, gece saatlerinde dışarı çıkmak için hazırlanan Şermin Sarı ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Poyraz, Sarı’yı darp etmeye başladı.

    Taşla defalarca başına vurdu

    Poyraz, elinden kurtulup kendini dışarı atan Sarı’yı evin bahçesinde yakaladı. Poyraz, yerde bulduğu taşla Sarı’nın başına defalarca vurduktan sonra kaçtı.

    Komşuları, Sarı’nın “Yeter” diye çığlık attığını duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı’yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu.

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı’nın öldüğünü saptadı. Olay sırasında ise çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. Acı haberi duyup, evin önüne gelen Sarı’nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

    Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da eski eşini öldüren katilin ifadesi: Akşamları dışarı çıkıyordu #1

    Olayın ardından polis merkezine giden Erhan Poyraz teslim olup, cinayeti itiraf etti. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Sarı’nın cenazesi Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    "Pişmanım bir anda oldu"

    İHA'nın haberine göre; Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Erhan Poyraz, eşinin sürekli dışarı çıktığını söyleyerek, “Olay günü ‘Neden dışarı çıkıyorsun?’ diye sordum. Bana, ‘Sen karışamazsın, istediğim zaman çıkarım’ deyince öfkelendim. Kafasına taşla vurdum. Onu öldürdüğüm için pişmanım bir anda oldu.” dedi.

    Öte yandan Sarı’nın, geçtiğimiz ay eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı, bu kararın da 5 gün önce sona erdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Poyraz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da eski eşini öldüren katilin ifadesi: Akşamları dışarı çıkıyordu #2

    Adana da eski eşini öldüren katilin ifadesi: Akşamları dışarı çıkıyordu #3


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