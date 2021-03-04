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    Adana'da eski eşinin evinde vuruldu

    Eski eşinin evinde tartıştığı Cem A. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Sezai Ö., tedaviye alındı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 15:08
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    Adana'da eski eşinin evinde vuruldu

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan eski eşi Ayşe A.'nın evine giden Sezai Ö. ile evde bulunan Cem A. arasında, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.

    Tarıtşma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    ESKİ EŞİNİN EVİNİ BASTI, VURULDU

    Cem A., Sezai Ö.'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralanan Sezai Ö., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Polis ekipleri, şüpheli Cem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana da eski eşinin evinde vuruldu #1

    Adana da eski eşinin evinde vuruldu #2

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