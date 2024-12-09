Adana'da eski sevgili dehşet saçtı: 1 yaralı

İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde S.A., eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile sokakta karşılaştı.

Çıkan kavgada tabancayla Berkay T.'yi karnından vuran S.A., Berkay T.'nin evinin önünde birkaç el daha havaya ateş edip kaçarken yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri S.A.'nın kaçtığı otomobili takibe alarak uygulama noktasında durdurmaya çalıştı.

"BİRİNİ DAHA VURUP TESLİM OLACAĞIM"

Uygulama noktasından kaçan S.A., kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla yakalandı.

"Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım" dediği öğrenilen S.A., emniyete götürülürken Berkay T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.