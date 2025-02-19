Adana'da esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen ‘Duygusuzlar' çetesi çökertildi

İHA

Çetelere göz açtırılmıyor...

Adana'da kendilerini ‘Duygusuzlar' olarak tanıtan çete üyelerinin oto tamircisi V.K.'yı arayıp, "Biz duygusuzlarız size ceza kestik 15 milyon TL vereceksiniz. Bu parayı ödeyeceksiniz" dediği iddia edildi.

SALDIRIP KAÇTILAR

V.K. parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine çete üyelerinden Efehan Ö. ve Ramazan K., 6 Şubat'ta Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde V.K.'nin iş yerine gelerek hafif makineli tüfekle ateş açıp, kaçtı.

Zanlılar olaydan saatler sonra da telefon tamirciliği yapan A.S.'yi arayıp 10 milyon TL haraç istedi.

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Olumsuz yanıt alan Ramazan K. ve Hakan O. A.S'nin Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki deposuna hafif makineli tüfekle ateş açıp, kaçtı.

15 Şubat'ta çete üyeleri bu sefer de oto galerici K.Ç.'yi arayıp 10 milyon TL haraç istedi.

KAMERALARA YANSIDI

K.Ç. parayı vermeyince Sarıçam ilçesine bağlı Yeni Mahalledeki oto galeriye gelen Ramazan K. tabanca ile ateş açarak kaçtı.

Yaşanan kurşunlanma olayları ise anbean güvenli kameralarına yansıdı.

GASP POLİSLERİ ÇETEYİ ÇÖKERTTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

500 saatlik görüntü izleyen polis çete üyelerinin kimliklerini belirledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Musa K.'nin çeteye liderlik yaptığı öne sürülürken polis, Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G., T.C.Ü., Hakan G., Salih G. ve Cengiz T.'nin adreslerine operasyon yaptı.

Yapılan operasyon çetenin 10 üyesi de yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde olaylarda kullandığı hafif makine tüfek, ruhsatsız tabanca, kar maskesi, kask ve eldivenler de ele geçirildi.

7'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden Musa K., Ramazan K., Efehan Ö., Hakan O., Emrullah T., İbrahim G., T.C.Ü. tutuklanırken Hakan G., Salih G. ve Cengiz T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.