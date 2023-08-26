Adana'da ev sahibi dehşeti: Bıçakla yaraladığı kiracılarının köpeğini öldürdü Adana'da ev sahibi, çıkan kavgada kiracısı olan kadın ile oğlunu bıçakla yaraladı. Şüphelinin bıçakladığı köpek ise öldü.

DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi dehşeti yaşandı.

Saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde Gülendam K., köpeğini gezdirdiği sırada ev sahibi olduğu öğrenilen Ahmet C. ile kira artışı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet C., kiracısı ile köpeğini bıçakladı.

Olayı gören Gülendam K.'nin oğlu Ferhat K. ise tabanca ile Ahmet C.'ye ateş açtı.

Kolundan yaralanan ev sahibi Ahmet C., Ferhat K.'yi de bıçaklayıp kaçtı.

Kiracı kadının durumu ağır

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ağır yaralı anne Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, köpek ise öldü.

Olay sonrası evinde yakalanan ve polis kontrolünde tedavisi yapılan ev sahibi Ahmet C., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.