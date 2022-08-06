Adana'da ev sahibi, kirayı geciktiren vatandaşın kapısını söktü

Ödemeleri zamanında yapamadığı için ev sahibiyle karşı karşıya gelen kiracı, beklemediği bir durumla karşılaştı.

Adana’da ev sahibi ile kiracı arasında ilginç bir olay yaşandı.

Aylardır kirasını ödeyemeyen kiracının kaldığı evin çelik kapısı, ev sahibi tarafından yerinden çıkarıldı.

Eşinden yıllar önce boşanan 31 yaşındaki Hacer Kondu, yaklaşık bir sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı.

Kirasını 3 ay ödeyemedi

Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti.

Hacer Kondu ise evden mevcut durumda ayrılamayacağını söyledi.

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Çelik kapıyı söküp elektriği kestirdi

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi.

Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını fark etti. Bu sırada ev sahibi ise "Evi boşaltıp gideceksin." dedi.

"Evi boşaltmam gerektiğini söyledi"

Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğini söyledi.

"Elimde para kalmadı, kirayı ödeyemedim"



3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim." diye konuştu.

"Böyle oturacağım"

İHA'nın haberine göre, ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım.” dedi.