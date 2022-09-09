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    Adana’da evde yalnız bırakılan çocukları, gece vakti polis buldu

    Anneleri tarafından gece vakti evde yalnız bırakılan M.K.S. ve E.S. kardeşler, sokakta polisler tarafından bulundu. Kardeşler, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
    • 09.09.2022 - 08:48
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    Adana’da evde yalnız bırakılan çocukları, gece vakti polis buldu

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde 5 Ocak Polis Merkezi'nde görevli ekip, saat 02.30 sıralarında devriye görevinde bulunduğu sırada kaldırım üzerinde oturan yaşları küçük iki çocuk gördü.

    Korkan çocukları sakinleştiren polis ekipleri, nerede yaşadıklarını sordu. Polis, çocukların gösterdiği iki katlı binaya gidince kapının açık, içeride de kimsenin olmadığını fark etti.

    DHA’nın haberine göre; aynı binadaki başka bir dairenin zilini çalan polis, çocukların yeni taşınan, eşinden ayrılma aşamasındaki B.S.'nin (24) oğulları M.K.S. (6) ve E.S. (5) olduğunu tespit etti.

    ‘Amcası ölen arkadaşıma gittim’

    Telefon ile B.S.'ye ulaşamayan polis, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Polisin şefkatli yaklaşımı sonrası sakinleşen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Olaydan yaklaşık bir saat sonra eve dönen B.S., verdiği ilk ifadesinde amcası ölen bir arkadaşına taziyeye gittiğini, psikolojik tedavi için kullandığı ilaçlar nedeniyle evde yalnız bıraktığı çocuklarının başına bir şey gelme ihtimalini akıl edemediğini söylediği öğrenildi.

    B.S. ve oğulları M.K.S. ile E.S.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

    Adana’da evde yalnız bırakılan çocukları, gece vakti polis buldu #1

    Adana’da evde yalnız bırakılan çocukları, gece vakti polis buldu #2

    Adana’da evde yalnız bırakılan çocukları, gece vakti polis buldu #3


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