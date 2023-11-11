İHA

Emniyet güçleri, uyuşturucu kacakçılığı ile mücadeleye düzenledikleri operasyonlarla devam ediyor.

Bu yöndeki bir takibin sonucunda Adana’da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcısının evine yaptığı baskında 11 kilogram plaka esrar ele geçirdi.

Şüpheli tutuklanırken ifadesinde, "Arkadaşım verdi, 2 gün sonra gelip alacağım.” demesi dikkat çekti.

Şahsın uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Basil H.’nin (34) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’ndeki ikametine baskın düzenlendi.

Baskında şüpheli Basil H. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

7 pakette toplam 11 kilogram plaka esrar ile 587 adet captagon hap ele geçirildi

Evde yapılan arama çalışmalarında 7 pakette toplam 11 kilogram plaka esrar ile 587 adet captagon hap ele geçirildi.

Tutuklandı

Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Söz konusu şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken burada çıktığı mahkemece tutuklandı.

“Arkadaşım verdi" diyerek savunma yaptı

Emniyet ifade veren Basil H., kendisini şöyle savundu:

Bir arkadaşım, bana 'Sen esrar ve captagon seversin, al bunlar sende kalsın. Senden 2 gün sonra gelip alacağım, karşılığından sana 1 lüp esrar ve captagon hediye edeceğim.' dedi.