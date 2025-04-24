Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüpheli Hayrettin Ö.'nün müstakil evine operasyon düzenledi.

ARAMA YAPILAN ADRESTE 11 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Adreste arama yapan polis, gardırop ve bazanın içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek ile 338 mermi ve 160 fişek ele geçirdi.

Operasyonda Hayrettin Ö. ile babası Ali Ö. gözaltına alındı.

"KOLEKSİYON AMAÇLI BİRİKTİRİYORUM"

Emniyete götürülen Hayrettin Ö., silahların kendisine ait olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri silaha hevesim var. Bu nedenle koleksiyon amaçlı biriktiriyorum." dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrettin Ö. tutuklandı, babası Ali Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.