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    Adana’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

    Evine girmek üzereyken iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Kerim H., başından vuruldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Kerim H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 09:03
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    Adana’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

    Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde gece saatlerinde evinin bulunduğu siteye gelen Kerim H.(40), bahçeden giriş yapacağı sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    Başına isabet eden kurşunlar ile kanlar içinde kalan Kerim H., yere yığıldı.

    Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup olay yerine gelen Kerim H.’nin yakınları, durumu ekiplere haber verdi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kerim H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedavisi süren Kerim H., ameliyata alındı.

    Adana’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, olay yeri incelemesinde 10 adet boş kovan buldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı #1

    Adana’da evinin önünde silahlı saldırıya uğradı #2

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