Adana'da evlere sıçrayan yangına havadan müdahale edildi Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkarak evlere sıçrayan yangına ekiplerin havadan müdahalesi sürerken bir diğer yandan da jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

İHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün, saat 14.00 sularında meydana gelen yangın olayı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Hızla büyüyen yangın, yerel yetkililerin koordinasyonuyla havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürmek ve alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan büyük bir çaba sarf etti.

Rüzgarın etkisiyle alevlendi

Ancak yangının şiddeti ve hızı, yangın helikopterleriyle yapılan havadan müdahaleye rağmen, maalesef yangının ormanlık alana sıçramasını engelleyemedi.

Ekipler, yangının bu bölgeye sıçramaması için yoğun bir çaba gösterdiler, ancak rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana doğru ilerledi.

Yangın evlere sıçradı

Yangının etkisi altında kalan bölgede, Vahit Emre Uyanık, Emine Uyanık ve Osman Uyanık'a ait evlerde ciddi zararlar meydana geldi.

Ekipler, ev sahiplerinin kayıplarını minimize etmek ve yangının yayılmasını engellemek için yoğun bir mücadele verdi.

Ev ve çevre sakinleri de endişeli bir şekilde yangının gelişimini izledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz net olarak tespit edilememiş olsa da olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yangının nasıl ve neden çıktığının belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, ilgili kişilerle görüşmeler gerçekleştiriyor ve gerekli delilleri topluyor.