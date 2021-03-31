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    Adana'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 09:12
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    Adana'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imam yapılanması içindeki 3 kişi, KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren, sosyal medya üzerinden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ve diğer örgütü üyelerini övücü paylaşımlarda bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı #1

    Adana da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı #2

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