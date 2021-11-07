Adana ve Bingöl'deki operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 Kasım'da Adana ve Bingöl'de düzenlediği operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

ÖRGÜTÜN MAHREM YAPILANMASINA OPERASYON

Zanlıların, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulundukları, kapatılan derneklere üye oldukları ve para yardımı yaptıkları ileri sürülmüştü.

BYLOCK KULLANICISI ÇIKTILAR

Emniyetteki işlemleri süren H.D.'nin öğretmen olduğu, mahrem imamlarla irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışmalarda isminin geçtiği iddia edildi.

Adana'da FETÖ operasyonunda 5 zanlı tutuklandı VİDEO

5 TUTUKLAMA

Bugün ise 9 zanlıdan 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorun da aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.