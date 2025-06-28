Adana'da film gibi takip: 4 şüpheli silah ve uyuşturucuyla Yakalandı Kozan ilçesinde polisten kaçan araç uyarı ateşiyle durduruldu; 4 kişi gözaltına alındı, araçta ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.