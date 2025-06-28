Adana'da film gibi takip: 4 şüpheli silah ve uyuşturucuyla Yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde Tavşantepe Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı takibe aldı. “Dur” ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca, Bucak Mahallesi girişinde polis ekiplerinin uyarı ateşiyle sona erdi.
Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 113 sentetik ecza hapı ve 28 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.