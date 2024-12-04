Adana'da firari zabıta katili 4 yıl sonra yakayı ele verdi

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan orogarda hediyelik eşya dükkanı işleten Sercan Güzel, 2006 yılında dışarı tezgah koyduğu için kendisini uyaran zabıta memurunu, girdikleri tartışma sonrası tabanca ile vurarak öldürdü.

'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan 30 yıl 25 gün hapis cezasına çarptırılan Güzel, 2020 yılında pandemi döneminde cezaevinden izinli çıktı.

Fakat şahıs, izni bitmesine rağmen bir daha bulunamadı.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Olaydan 4 yıl sonra, 30 Kasım günü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri söz konusu katil Sercan Güzel'i PTT Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan Sercan Güzel'in 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan da 2 yıl 11 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Toplamda 32 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan Sercan Güzel emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.