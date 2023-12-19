İHA
Adana'nın Pozantı ilçesinde fotoğraf tutkunu bir grup kadın, Belemedik Tabiat Parkı'na giderek doğal güzellikleri görüntüledi.
Bu sırada trenin geldiğini gören kadınlar trenle de selfie yapmak istedi.
Kolunu kaldırdığı sırada tren çarptı
Bu sırada bir kadın kolunu kaldırıp parmağıyla 'tamam' işareti yaptığı sırada, koluna tren çarptı.
Kadın can acısıyla kendini kenara çekerken, selfie yapan kadın ise her şeyden habersiz gülmeye devam etti.
O anlar saniye saniye görüntülendi.
Koluna tren çarpan kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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