Adana'da fotoğraf tutkusu canından ediyordu Pozantı ilçesi Belemedik Tabiat Parkı'nda, tren geldiği sırada selfie yapmak isteyen kadının koluna tren çarptı.

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İHA

Adana'nın Pozantı ilçesinde fotoğraf tutkunu bir grup kadın, Belemedik Tabiat Parkı'na giderek doğal güzellikleri görüntüledi.

Bu sırada trenin geldiğini gören kadınlar trenle de selfie yapmak istedi.

Kolunu kaldırdığı sırada tren çarptı

Bu sırada bir kadın kolunu kaldırıp parmağıyla 'tamam' işareti yaptığı sırada, koluna tren çarptı.

Kadın can acısıyla kendini kenara çekerken, selfie yapan kadın ise her şeyden habersiz gülmeye devam etti.

O anlar saniye saniye görüntülendi.

Koluna tren çarpan kadın, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)