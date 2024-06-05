Adana'da genç kadını öldüren maganda enselendi Oğluyla eve döndüğü sırada otomobilinde maganda kurşunu ile hayatını kaybeden kadının katili, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Caddesi'nde Kadir Şahin, husumetlisi olduğu Ferhat Tuncer'i kısa bir süre önce tabanca ile ayağından vurarak yaraladı.

Bunun üzerine Ferhat'ın kuzeni Baran Tuncer, intikam almaya karar verdi ve Kadir Şahin'in iş yerine gelerek tabanca ile ateş açtı.

Silahlı saldırı sırasında ise Hayriye Derin, oğlu Talha Derin'i Turgut Özal Bulvarı'ndaki dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki oğlu Kayra Derin ile eve dönmek için yola çıktı.

Evine yaklaşık 300 metre mesafede Mücahitler Caddesi'nden geçerken Baran Tuncer'in ateşlediği tabancandan çıkan mermilerden bir tanesi Hayriye Derin'in ensesine isabet etti.

Hayatını kaybetti

Kadın direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı şeritten gelen minibüse çarparak durabildi. Derin, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ancak yapılan müdahalelere rağmen olaydan saatler sonra hayatını kaybetti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Cinayet dedektifleri yurtdışına kaçmaya çalışan katili İzmir'de yakaladı"

Hayriye Derin'in katilinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. Kurulan ekip, olayın gerçekleştiği bölgenin 10 kilometre çapındaki güvenlik kameralarını topladı.

Yaklaşık 100 saat görüntü izleyen ekip, şüphelinin İzmir'den Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Adana'dan yola çıkan özel ekip İzmir'in Buca ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Baran Tuncer'i kıskıvrak yakaladı.

Katil suç makinesi çıktı

Adana'ya getirilen Baran Tuncel'in, yaralama, öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Baran Tuncer emniyetteki ifadesinde, "Hedefim iş yeriydi kadını yanlışlıkla vurdum." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)