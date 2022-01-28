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    Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı

    Seyhan ilçesinde kaza geçiren otomobilin içerisindeki genç adam, otomobili yerinden çıkaramayınca içeride uyudu. Genç adamı ise olay yerine gelen polisler uyandırdı.
    • AA
    • 28.01.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 09:46
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    Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yatan kişi ekiplere bildirildi.

    Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.

    EKİPLER APARATLA OTOMOBİL KAPISINI AÇTI

    Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı.

    Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı ViDEO

    Adana da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı #1

    KAZA YAPTIĞI ARAÇTA UYUDU

    Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı.

    İŞLEM SIRASINDA UYUMAYA DEVAM ETTİ

    Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu.

    Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.

    Adana da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı #2

    Adana da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı #3

    Adana da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı #4


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