Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı

Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı

Seyhan ilçesinde kaza geçiren otomobilin içerisindeki genç adam, otomobili yerinden çıkaramayınca içeride uyudu. Genç adamı ise olay yerine gelen polisler uyandırdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yatan kişi ekiplere bildirildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.

EKİPLER APARATLA OTOMOBİL KAPISINI AÇTI

Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı.

Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı ViDEO

KAZA YAPTIĞI ARAÇTA UYUDU

Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı.

İŞLEM SIRASINDA UYUMAYA DEVAM ETTİ

Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu.

Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.