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- Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı
Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı
- AA
- 28.01.2022 - 08:50
- Güncelleme : 28.01.2022 - 09:46
Adana'nın Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yatan kişi ekiplere bildirildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.
EKİPLER APARATLA OTOMOBİL KAPISINI AÇTI
Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı.
Adana'da genç, kaza yaptığı araçta uyuyakaldı ViDEO
KAZA YAPTIĞI ARAÇTA UYUDU
Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı.
İŞLEM SIRASINDA UYUMAYA DEVAM ETTİ
Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu.
Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.