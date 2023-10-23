Adana'nın Çukurova ilçesinde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı.
Yolda yürüyen üniversite öğrencisi E.N.A.'yı yaya olarak takip eden kişi, genç kadının çantasını almaya çalıştı.
300 TL alıp kaçtı
Direnip, yere düşen E.N.A.’nın saçından tutup, sürükleyen şüpheli, içinde 300 TL bulunan çantayı alıp, metro durağına kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kolu ve bacaklarında sıyrık oluşan E.N.A. polise ihbarda bulundu.
Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kaydını inceledi.
Kimliği belirlendi
İncelemede, şüphelinin 'sporda şiddet' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı bulunan Kemal Kaynar olduğu belirlendi.
Ekipler, Kaynar'ı Seyhan ilçesinde saklandığı evde baskınla yakaladı.
"Bir anda aklıma geldi, yaptım"
Emniyete götürülen Kaynar, ifadesinde, "Bir anda aklıma geldi, yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaynar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış