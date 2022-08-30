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    Adana'da gencin bacağına korkuluk demiri saplandı

    Bahçenin korkuluk demirleri bacağına batan genci, Can-Kur ekipleri kurtardı. Genci, sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.
    • 30.08.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 16:11
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    Adana'da gencin bacağına korkuluk demiri saplandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde talihsiz bir olay yaşandı.

    Bir genç, iş yerinin demir korkuluklarının üzerinden geçmek istedi.

    Korkuluk demiri saplandı

    Ancak dengesini kaybedip düşen gencin, bir bacağına korkuluk demiri saplandı.

    Genç, hastaneye kaldırıldı

    Acı içinde bağıran gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşup, hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi.

    İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, genci kurtardı. Genci sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

    Adana'da gencin bacağına korkuluk demiri saplandı VİDEO

    Adana da gencin bacağına korkuluk demiri saplandı #1

    Adana da gencin bacağına korkuluk demiri saplandı #2


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