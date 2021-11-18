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    Adana'da gereksiz korna çalan sürücülere para cezası uygulandı

    Polis ekipleri, kornalarıyla rahatsızlığa yol açan 91 sürücüye 13 bin 104 lira para cezası kesti.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 10:22
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    Adana'da gereksiz korna çalan sürücülere para cezası uygulandı

    Adana polisi, gereksiz korna çalarak halkı rahatsız eden sürücülere karşı harekete geçti.

    İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarının vatandaşın huzurunu bozacak şekilde korna çalmasına yönelik uygulama yaptı.

    91 SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

    Uygulamada 91 sürücüye para cezası uygulandı. Cezalar konusunda Karayolları Trafik Kanununun “Araçlarda haberleşme cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Ses, müzik ve görüntünün kamunun rahat ve huzurunu bozması durumunda cezası uygulanmaktadır.” şeklindeki 72'nci maddesi hatırlatıldı.

    SÜRÜCÜLER UYARILDI

    Sürücülere 144’er liradan toplam 13 bin 104 lira para cezası uygulanırken, polis tarafından tek tek ikaz edildi.

    Adana'da gereksiz korna çalan sürücülere para cezası uygulandı ViDEO

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