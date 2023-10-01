Adana'da geri yerine ileri vitese aldığı otomobiliyle otoparka düştü

DHA
Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında ismi açıklanmayan sürücünün, geri gitmek isterken ileri vitese alıp gaza bastığı otomobil, demir korkulukları aşıp 1.5 metre aşağıdaki otoparka düştü.
Otoparktaki başka bir otomobile çarpan araç, dik halde durdu.
Sürücü hastaneye götürüldü
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.
Kaza, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Çekici ile çıkarıldı
Araç daha sonra çekici ile otoparktan çıkarıldı.
Maddi hasar oluştu
Kaza nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar oluştu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)