Haberler



3. Sayfa



Adana'da göçmen kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi

Adana'da göçmen kaçakçılığı yapan şebeke çökertildi Altı bin dolar karşılığında Afganistan'dan ülkeye kaçak yollar ile soktukları göçmenlere VIP hizmet vererek taşımacılığını yapan şebeke çökertildi. Operasyonda 5 kişi yaşalandı.