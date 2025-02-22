Güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığına karşı başlattığı mücadele hız kesmeden sürüyor.
Son olarak Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye göçmen sokan şebeke için düğmeye bastı.
Sınırdan geçmesine yardımcı oldukları Afganistan uyruklu göçmenleri Ağrı'dan ve Van'dan alarak taşıma hizmeti verdiği şebekeye yönelik kapsamlı bir çalışam başlatıldı.
YASA DIŞI GÖÇMENLERE 6 BİN DOLARA VIP HİZMET
9 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin 6 bin dolar karşılığında VIP taşımacılık hizmeti verdiği tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis, şebekede bulunan Mehmet K. (44), Mazlum K. (32), Hüseyin K. (58), Ali Y. (31) ve Emrah A.'yı (39) yakalamak için operasyon düzenledi.
Şafak vakti gerçekleştiren operasyonda Emrah A. Mersin'de, diğer şüpheliler ise Adana'da yakalandı.
3 TUTUKLAMA
Operasyonda 101 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet K., Mazlum K., Ali Y. tutuklanırken Hüseyin K. ve Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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