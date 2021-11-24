Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Günlük 124 liraya işçi bulamıyoruz. Peşin paraya dahi çalıştıracak işçi yok” dedi.

Adana’da, geçen sene 630 bin dekar olan narenciye ekim alanı bu sene yüzde 10 artarak 700 bin dekarı geçti.

Ancak narenciye ürünlerini hasat etmek için çalışan işçiler ise sektör değiştirerek azaldı.

Bahçe sahipleri, günlük 124 liraya çalıştıracak işçi bulamadı.

Bu sene de geçen seneye oranla yüzde 10-15 daha fazla verim alınan narenciyede, işçi bulunmaması nedeniyle çoğu ürün dalda kaldı.

“BU SENE ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ BULAMIYORUZ”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Narenciyede bu sene verim bolluğu var. Geçen sene 10 gün esen poyrazdan dolayı verim düşüktü o nedenle işçi sıkıntısı yaşamadık. Ancak bu sene çalıştıracak işçiyi bulamıyoruz.





“NARENCİYEDE ŞU AN GECİKMELİ HASAT YAPILIYOR”

Adana bölgesinden diğer illere giden işçiler geldi ama yine de sorun var. Kentte 3 bin 500 işçiyle çalışan en büyük firmamız dahi 2 bin 200 işçiyle çalışıyor. Narenciyede şu anda gecikmeli hasat yapılıyor. Bu da bölgemiz için kayıp.





“LİMON DALDA KALDI”

En büyük sıkıntı Adana’da. Mayer cinsi erkenci limon para etmediği için o limon dalda kaldı. Tüccarlar ve narenciye tesisleri şu anda işçiyi hangi ürün para ediyorsa oraya yönlendiriyor. Eğer işçi çok olsaydı elimizde kalan limonların da hasadı yapılacaktı. Maalesef şu anda limon hasadı yapılmıyor. Bu da çiftçilerimizi üzmekte. Buna bir önlem alınması gerekiyor.

Adana'da, günlük 124 liraya tarım işçisi bulunamadı VİDEO



“SURİYELİLER OLMASINA RAĞMEN TARIMDA İŞÇİ BULAMIYORUZ”

Suriyeliler olmasa Adana ve Türkiye’de tarım biter. Suriyeliler olmasına rağmen tarımda işçi bulamıyoruz. O işçilerin çoğu da tekstile veya başka sektörlere geçti. Adana’da büyük bir sıkıntı var. Önümüzde bizi daha çok sıkıntılı günler bekliyor. Daha ürün vermeyen fidanlarımız var ve onlar da ürün verdiğinde Adana’da daha çok sıkıntı yaşanacaktır.

“PEŞİN PARAYA DAHİ İŞÇİ YOK”

Günlük işçiler 124 lira alıyor ve bunun 12 lirasını elciye veriyor. Günlük 112 liraya biz işçi bulamıyoruz. Peşin paraya dahi işçi yok. Yüzde 30-40 eksikle narenciye hasadı yapılıyor ve narenciye dalında kalıyor. Yaş meyvenin dalında kalması sıkıntı. Bunu önlemek için istihdama işçi kazandırılması gerekiyor.”