Adana'da güvenlik kulübesini yaktı

İHA

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre, yüzü maskeli bir şahıs, henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca ile siteye girdi.

GÖREVLİNİN KAFASINA SİLAH DOĞRULTTU

Şahıs, güvenlik kulübesini ateşe verip daha sonra sitenin içerisine girdi.

Güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrultan şüpheli adeta terör estirdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.