Adana'da hamile eşi bebeği aldırmak isteyince evi yaktı

Seyhan ilçesinde dini nikahla beraber yaşayan ikili tartışmaya başladı. Hamile olduğu bilinen eşinin bebeği aldırmak istediğini duyan şahıs, ateşe verdiği evinin içinde oturdu.

Adana'da dini nikahla birlikte yaşayan 20 yaşındaki Ömer Sarı ve 18 yaşındaki Dilara U. anlaşmazlık sonucu tartışma yaşadı.

Şubat ayında birlikte yaşamaya başlayan ikili arasındaki tartışmalar giderek arttı.

Yaşanan olayların sonucunda ise hamile olduğu öğrenilen genç kız, evi terk ederek ailesinin yanına döndü.

İddiaya göre, pazartesi günü ise Dilan U., telefonla görüştüğü eşine ‘Ben çocuğu aldıracağım’ dedi. Bunun üzerine ise Ömer Sarı, “Eve dön, yoksa evi yakacağım.” diyerek karşılık verdi.

Yaktığı evinin içinde oturdu

Genç kız eve dönmeyi kabul etmeyince Sarı, Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’ndeki evini ateşe verip içeride oturmaya başladı.

Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken Ömer Sarı’yı da evin içerisinden kurtardı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ömer Sarı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Çocuğum dünyaya gelmeyecekse yaşamak istemiyorum"

İHA'ya konuşan Sarı, “Eşim bana sürekli tehdit ve hakaret mesajları atıyor. Karnında benim çocuğumu taşıyor ve çocuğu aldıracağını söylüyor. Ben de bunu kaldıramadığım için, ‘Sen bu çocuğu aldırırsan, benim çocuğum dünyaya gelmeyecekse ben de yaşamak istemiyorum’ dedim. Benim için şiddet uyguluyor demiş. Benim ona yaptığım şey, ben eve gelmeden o yemek yemezdi, zorla kaldırıp ona yemek yedirirdim.” diye konuştu.

"Benden şikayetçi oldular"

Eşinin ‘Çocuğu aldıracağım’ demesi üzerine evi yaktığını anlatan Ömer Sarı, “Ben ona hep iyilikle davrandım. Sevgimi gösterdim. O ise çocuğu aldırmanın davasına düşmüş. Ben evdeyken beni arayıp ‘Ben şu an hastanedeyim. Çocuğu aldıracağım. Haberin olsun’ dedi. Ben de onun üzerine evi yaktım. Evi ateşe verince de kaçmadım. Beni oradan itfaiye ekipleri kurtardı. Eşim ve ailesi gelip benden şikayetçi oldu. Tehdit ve hakaretler savurdular.” dedi.

"3 aylık çocuğu aldırmak cinayet"

Eşine ve eşinin ailesine seslenen Ömer Sarı, “Benden uzak dursunlar. Eşim de benden uzak dursun. Ondan hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim çocuğuma zarar vermesin. Çocuğumuz şu an 3 aylık. 3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet. Eğer çocuğumu aldırırsa yasal yollara başvuracağım. Eşim bir katil olarak gözükmek istiyorsa kendisi bilir.” ifadelerini kullandı.