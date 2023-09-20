Adana'da haraç vermeyen dükkan sahibini av tüfeğiyle vurdu
DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi.

Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi.

Av tüfeği ile vurdu

Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi.

Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da haraç vermeyen dükkan sahibini av tüfeğiyle vurdu
Adana'da haraç vermeyen dükkan sahibini av tüfeğiyle vurdu

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)