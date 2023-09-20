Adana'da haraç vermeyen dükkan sahibini av tüfeğiyle vurdu Cep telefonu dükkanına giren saldırgan, haraç ve telefon isteğini geri çeviren esnafı sokak ortasında av tüfeği ile öldürdü. Esnaf hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi aranıyor.

DHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde cep telefonu satışı yapan Ahmed Madarati'nin iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi, haraç istedi.

Madarati haraç vermeyi reddedince şüpheli, bu kez de cep telefonu vermesini söyledi.

Av tüfeği ile vurdu

Madarati bu teklifi de reddedince şüpheli, çıktığı iş yerine av tüfeğiyle geri geldi.

Şüphelinin, Madarati'ye doğrultup tetiğe bastığı silah tutukluk yaptı. Madarati ara sokağa kaçtı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Şüpheli, takip ettiği Madarati'yi sokak ortasında vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Madarati, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, cinayet şüphelisinin kimliğinin saptanıp yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)