Adana'da 'Hasım' yazısını gören çaycı, komşusu olan dönerciyi silahla vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iki esnaf arasındaki husumette kan aktı.
Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'nde gerçekleşen olayda, dönerci dükkanı işleten 63 yaşındaki S.B. ile yan dükkandaki çay ocağının sahibi R.Ü. arasında bir süre önce tartışma yaşandı.
DÜKKANINA BOYA İLE 'HASIM' YAZDI
İddiaya göre bugün sabah saatlerinde iş yerine gelen R.Ü., dükkanın kepengine kırmızı sprey boyayla yazılmış "Hasım" ifadesini gördü.
Yazıyı gören R.Ü., sinirlenerek dönerci komşusunun yanına gitti.
9 DEFA ATEŞ ETTİ
Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Tabancasını çeken R.Ü., komşusu S.B.'ye art arda 9 el ateş etti.
BACAĞINDAN VURULDU
Kurşunlardan biri, dönercinin sol bacağına isabet etti.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HIZLA UZAKLAŞTI
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, dönerci ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.