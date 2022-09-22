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    Adana'da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı

    Kadir ve Uğur Sümer, kendilerine 2 bin TL borcu olan hasımları Mehmet Özdemir'i yaralarken; o esnada yoldan geçen ve kurşunların hedefi olan Muhammed Abdurrahman Acem öldü.
    • 22.09.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:24
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    Adana'da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi’nde Kadir Sümer (28), telefonla aradığı Mehmet Özdemir'den (20) 2 bin lira borcunu ödemesini istedi.

    Mehmet Özdemir olumsuz yanıt verince bir anda tartışma çıktı.

    Telefonu kapatan Kadir Sümer, kuzeni Uğur Sümer (25) ile birlikte motosiklete binip, Mehmet Özdemir'in yanına gitti.

    Tartıştığı kişiyi vurdular

    Kadir ile Uğur Sümer, sokakta motosikletle seyir halindeki Mehmet Özdemir'e tabancalarla ateş açtı.

    Yoldan geçen bir kişi de kurşunların hedefi oldu

    Silahtan çıkan kurşunlar, Mehmet Özdemir'in bacağına ve bu sırada sokakta yürüyen Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem’in (33) göğsüne isabet etti.

    Adana da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre; olayın ardından şüpheliler, motosikletle kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahaleleri yapılan Mehmet Özdemir ile Muhammed Abdurrahman Acem, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Yoldan geçerken vurulan kişi öldü

    Yaralılardan Muhammed Abdurrahman Acem, 3 Eylül günü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan Mehmet Özdemir ise taburcu edildi.

    Adana da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı #2

    Şüpheliler tutuklandı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelilerin eşkallerini belirledi.

    Ekipler, 2 gün önce Hürriyet Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen şüpheliler, borcunu ödemesi için Mehmet Özdemir'in yanına gittiklerini, rastgele ateş açtıklarını öne sürdü.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir ve Uğur Sümer, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı #3

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