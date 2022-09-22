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Adana'da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı

Adana'da hasımlarını ve yoldan geçeni yanlışlıkla vuranlar, tutuklandı

Kadir ve Uğur Sümer, kendilerine 2 bin TL borcu olan hasımları Mehmet Özdemir'i yaralarken; o esnada yoldan geçen ve kurşunların hedefi olan Muhammed Abdurrahman Acem öldü.